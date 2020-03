Bien que confinées chez elles à cause du coronavirus, les stars communiquent continuent de communiquer via les réseaux sociaux pour occuper leurs fans confinés. D'autres vont encore plus loin et décide de verser de l'argent pour la lutte contre le coronavirus. C'est le cas de Rihanna. Son association Clara Lionel Foundation, créée en 2012, a fait un don de 5 millions de dollars.

Sur le compte instagram de la fondation, on peut lire que cette somme permettra notamment à des banques alimentaires aux États-Unis de rester opérationnelles. Mais aussi à accélérer les tests de dépistage en Haïti et à Hawaï et d'aider les professionnels de santé en les équipant de matériel médical et en créant des unités de soins intensifs.

La Clara Lionel Foundation, nommée après les grands-parents de Rihanna (Clara et Lionel Braithwaite), se mobilise pour l'accès à l'éducation dans plusieurs pays en développement, dont Haïti, le Malawi et le Sénégal.

