Le coronavirus se propage et n'épargne évidemment pas non plus les célébrités. Dans le monde du sport, du cinéma, du divertissement et de la politique, ce sont plusieurs personnalités qui ont révélé ces derniers jours avoir contracté la maladie.

L'ex-James Bond Girl Olga Kurylenko a révélé dimanche 15 mars 2020 sur sa page Instagram qu'elle s'est isolée. Cette semaine, Idris Elba, le prince Albert II de Monaco, Kristofer Hivju («Games of Thrones») ou encore Rachel Matthews («Frozen 2») ont annoncé la même nouvelle. Sans oublier les sportifs comme le basketteur de NBA Christian Wood ou le footballeur de l'équipe de France Blaise Matuidi.

Les stars donnent toujours des conseils

Avant eux, ce sont Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, l'épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, ou bien encore le ministre de la Culture en France Franck Riester qui ont admis qu'ils étaient actuellement malades.

Toutes les personnalités ont pour le moment donné des nouvelles rassurantes sur leur état de santé et ont aussi offert quelques conseils. La dernière en date: Alexia Laroche-Joubert, qui a posté sur Twitter une vidéo après ses quinze jours de confinement. «Je vais bien. A priori les enfants qui vivent à côté de ma chambre ne l'ont pas eu, donc ça prouve que les geste barrières fonctionnent bien», a-t-elle expliqué.

Sortir du Coronavirus après 15j d’isolement dans sa chambre et avoir protégé les siens avec les gestes barrières pic.twitter.com/noqb4oL8df — Alexia Laroche Joub (@ALJ) March 20, 2020

FDA