Charlize Theron a promis de faire don d'un million de dollars pour un fonds d'aide aux victimes du coronavirus, dont la moitié sera reversée à une campagne de lutte contre les violences conjugales. La star de «Monster» s'implique via son association, le Charlize Theron Africa Outreach Project, pour aider les personnes dans le besoin pendant la pandémie, qui a forcé plus de la moitié de la population mondiale à se confiner.

«Pendant cette crise sans précédent, on nous dit de nous réfugier dans nos maisons. Mais que fait-on si nos maisons ne sont pas sûres? Pour des millions de femmes et d'enfants dans le monde entier, ça veut dire se réfugier avec quelqu'un de violent, et la maison peut être dangereuse pour eux», a-t-elle posté sur Instagram. Elle a ensuite donné plus de détails sur son don et encourager ses fans à faire eux aussi, s'ils en ont les moyens.

Rihanna avait fait de même

Charlize Theron n'est pas la première célébrité à s'engager pour les victimes de violences conjugales depuis le début de la crise. Rihanna s'est par exemple récemment associée à Jack Dorsey, le patron de Twitter, pour faire un don de 4,2 millions de dollars afin d'aider les personnes affectées en mettant en place des refuges, en leur offrant des repas, et également en leur proposant une ligne d'aide psychologique.

Cover Media & LeMatin.ch