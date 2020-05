Tom Hanks continue à aider la recherche contre la Covid-19. Première célébrité à avoir annoncé être atteinte du virus, l’acteur a déjà fait don de son sang et a depuis fait prélever son plasma pour aider les scientifiques à trouver un vaccin.

La star de «Philadelphia» a publié une photo des poches de plasma sur Instagram. Le comédien et sa femme, Rita Wilson, sont aujourd’hui remis de la Covid-19 et ont accepté de prendre part aux études médicales pour mieux comprendre le virus. En effet, leurs anticorps pourraient aider à trouver un vaccin... auquel il a déjà donné un nom!

«Nous avons découvert que nous étions porteurs d’anticorps. Nous n’avons pas seulement été approchés; nous leur avons demandé s’ils voulaient notre sang et notre plasma. Et en fait, nous allons maintenant le donner là où ils travaillent sur ce que j’aimerais qu’ils appellent le Hank-ccin », a déclaré Tom Hanks sur les ondes de la National Public Radio, dans l’émission «Wait Wait… Don’t Tell me!».

Cover Media