J.K. Rowling s'est «totalement remise» après avoir souffert de symptômes semblables à ceux du coronavirus, ces deux dernières semaines. L'auteure de «Harry Potter» a partagé sur Twitter une vidéo YouTube dévoilant des techniques de respiration recommandées par un médecin britannique qui traite des patients atteints de la Covid-19, sur l'avis de son mari.

Si l'écrivaine n'a pas été testée pour la maladie, elle a révélé avoir été entraînée aux techniques du docteur Neil Murray. Et, selon elle, elles lui ont été essentielles pour se remettre. «Regardez ce docteur du Queens Hospital expliquer comment soulager les symptômes respiratoires», a-t-elle dévoilé à ses 14,5 millions d'abonnés. «Ces deux dernières semaines j'ai eu tous les symptômes de la Covid-19, même si je n'ai pas été testée, et j'ai suivi les conseils de mon médecin de mari. Je suis totalement remise, et ces techniques ont beaucoup aidé», ajoute-t-elle.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube