Cruz Beckham, le troisième enfant de David et Victoria Beckham fait des ravages sur les réseaux sociaux. L'adolescent de 13 ans a été filmé par sa mère en train d'interpréter une nouvelle chanson.

Ce titre serait tout simplement le nouveau single de Cruz Beckham. Les commentaires sous la vidéo postée par Posh Spice, sur son Instagram, sont très positifs. La plupart des Internautes le compare même à Justin Bieber et lui prédise la même carrière.

???????????????? kisses @cruzbeckham ???????????????????????????????? @rodneyjerkins Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham) le 30 Avril 2018 à 12 :36 PDT

Pour donner plus de détails par rapport à ce mystérieux morceau, il s'agirait d'une production du célèbre producteur Rodney Jerkins, qui a notamment travaillé avec Britney Spears ou les Destiny's Child. Il lui avait d'ailleurs déjà composé sa première chanson en 2016, un titre pour une œuvre caritative intitulé «If Every Day Was Christmas».

(Le Matin)