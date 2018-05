Les ambitions politiques de Cynthia Nixon viennent de prendre du plomb dans l'aile. L'actrice, qui participait aux primaires Démocrates pour devenir gouverneure de l’État de New York, a très largement perdu face à l'actuel, Andrew Cuomo.

Il a remporté 95% des votes et sera donc le candidat démocrate lors des prochaines élections, en septembre, alors que Cynthia Nixon, qui n'a recueilli qu'un cinquième des 25% nécessaires pour avoir le droit de se présenter, n'a plus qu'une seule option. La constitution autorise en effet à se présenter en candidat indépendant si l'on réussit à réunir sur une pétition au moins 15 000 signatures.

Cynthia Nixon a focalisé sa campagne sur l'accès à l'éducation mais surtout, sur sa conviction que la politique d'Andrew Cuomo, qui brigue un troisième mandat, est plus conservatrice que libérale. «Je suis ici parce que je pense qu'il est important que lors d'une convention Démocrate il y ait au moins un Démocrate dans la course pour devenir gouverneur. Je ne suis pas une candidat qui proteste. Je suis une candidate viable qui tente d'obtenir l'investiture Démocrate et c'est pour ça que je suis là, pour dire que c'est mon parti aussi, je n'ai pas peur et je suis là. Vous ne pouvez pas me faire taire », avait-elle lancé lors la convention Démocrate ce mercredi 23 mai.

L'ex-actrice de «Sex and the City» pourra au moins compter sur le soutien de ses amis du show-business. Sarah Jessica Parker et Alan Cumming ont tous les deux soutenu sa campagne. (Le Matin)