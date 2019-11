Lââm a pardonné à Cyril Hanouna, qui l’avait recrutée comme chroniqueuse en 2016. Une aventure de courte durée puisque la chanteuse avait été remerciée au bout d’une émission très chaotique pour elle. «J'ai risqué ma vie chez «TPMP» dans un costume de cent kilos, pendue au plafond, étranglée, où je pouvais à peine respirer. Après, virée!», avait-elle dénoncé sur Twitter. Mais aujourd’hui, tout est pardonné, et ce grâce à l’humour de l’interprète de «Petite sœur».

En effet, Lââm a répondu à ceux qui se demandaient si c’était elle sous le déguisement de panda dans «Mask Singer». «On m'a dit que c'était moi le panda dans «Mask Singer». Ben non, j'ai déjà fait la chouette. Je vais pas non plus faire «Le Livre de la Jungle» avec tous les animaux à la télé», a-t-elle indiqué.

Elle se réconcilie aussi avec Delormeau

Un tweet qui a beaucoup fait rire Cyril Hanouna, mais cela lui a rappelé leur différend, «un de ses plus grands malheurs». «On l'adore. Lââm, elle est fâchée avec moi. Je vous jure, c'est vraiment un de mes grands malheurs, parce que je la kiffe de ouf, elle est très darka. Autant il y a des gens qui sont fâchés avec moi, je m'en bats les steaks, autant elle, franchement...», a-t-il lancé dans l’émission du 11 novembre de «Touche Pas à Mon Poste».

Une déclaration qui a beaucoup touché la principale intéressée, et elle lui a alors répondu. «Le couscous-boulettes de la paix. Merci Cyril. Ce que tu viens de faire sur «TPMP», c’est très classe. C’est cool. Et la paix avec Monsieur Delormeau y’a pas de blem. Il dit parfois de bonnes choses. Aussi il est bon chroniqueur. Paix à tous.», a écrit Lââm sur son compte Twitter, qui en profite, au passage, pour se réconcilier avec un autre chroniqueur de l’équipe, Matthieu Delormeau.

