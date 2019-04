Rappelez-vous, le 24 avril dernier, Cyril Hanouna avait subitement fait un bisou sur la joue à la femme qui traduisait les propos de son invitée Charlize Theron. Cette dernière étonnée par ce geste lui a dit: «Vous devriez peut-être lui demander, la prochaine fois.»

Le jour d'après l’animateur est bien évidemment revenu sur ce malaise dans «Touche pas à mon poste». Ne voyant pas le mal, il s'est même permis de tacler Charlize Theron pour son attitude lors de sa venue dans l’émission.

Cyril Hanouna a raconté que l’actrice et Seth Rogen s’étaient comportés comme des stars: «Ils étaient en retard de 20 minutes, j’ai failli les annuler et dire: «Tant pis, ils rentrent chez eux», a-t-il assuré.

L'animateur a ensuite critiqué son invitée, qui n'a pas été très cordiale. «Matthieu Delormeau lui a demandé une photo à la fin de l’émission, elle lui a fait: «Je dois partir»», a-t-il raconté en prenant un air hautain pour imiter la star. «Elle était de mauvaise humeur», a confirmé Matthieu Delormeau.

Les chroniqueurs en rajoutent une couche

Ses chroniqueurs ont aussi décidé d'en remettre une couche. Gilles Verdez avait vu la séquence depuis chez lui: «Moi, en tant que téléspectateur, j’ai trouvé Charlize Theron très désagréable, très fermée, a-t-il lâché ce jeudi dans «TPMP». J’ai trouvé que c’était très méprisant pour le téléspectateur parce qu’elle vient faire sa promo, elle ne donne rien…»

Christine Kelly, qui était présente ce jour-là a ajouté: «Je n’ai pas très bien compris. Aux États-Unis, embrasser, c’est peut-être choquant. En France, pas du tout.»

Il a téléphoné à la traductrice

Cyril Hanouna a tout de même pris la peine de téléphoner à la traductrice qu'il a embrassée pour lui demander si la séquence l'avait gênée: «Elle m'a dit: «Ah oui, j'ai un problème parce que je pense que je t'ai flingué la séquence d'hier, on n'entendait pas bien en régie. Sur le bisou, au contraire. Le seul truc qui m'a gênée c'est les reprises partout.»

L'animateur a conclu: «Comme ils font des titres de fou, on croit toujours qu'il se passe des trucs de fou sur l'émission. Et bien il y a juste un mec qui essaie de mettre en confiance et qui essaie de faire un petit bisou à la traductrice. J'aurais fait pareil avec n'importe qui.» (Le Matin)