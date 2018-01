DJ Khaled a perdu 9,5 kilos grâce au Freestyle Programme de Weight Watchers, le célèbre programme minceur dont il est l'ambassadeur depuis janvier dernier.

Radieux, le producteur a confié à Entertainment Tonight: «Ne faites pas comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Je suis super enthousiaste à ce sujet. Tout d’abord, je ne perds pas du poids. Je me débarrasse du poids. Tout ce que je fais, c’est gagner. J’ai commencé à 133 kilos. Et je me suis pesé ce matin et je pèse 123,5 kilos.»

Et de préciser: «Le Freestyle Programme, ce n’est pas qu’ils ne me donnent pas de nourriture. Je mange ce que je veux. Mais évidemment, la clé, c’est de rester sain. Et si on garde ce système de points pour la journée, on est bon. On est super!»

DJ Khaled a même reconnu avoir dansé dans sa cuisine en préparant ses repas! «Je suis là, genre, en train de danser dans la cuisine. En train de choper la vibe. C’est un changement de vie. J’ai remarqué les autres programmes, on peut perdre beaucoup de poids mais cela revient tout de suite. (...) J’ai le sentiment que c’est bon pur moi parce que c’est un mode de vie. Même quand j’atteints ce que je veux, au moins, je mange sainement, je suis discipliné et c’est un mode de vie que je peux maintenir, et c’est ça la clé», a-t-il révélé. (Le Matin)