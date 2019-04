Daniel Craig compte toujours faire ses adieux à James Bond après le prochain opus des aventures de l'espion britannique. L'acteur a participé au lancement du 25e James Bond lors d'une conférence de presse en Jamaïque jeudi , où ses camarades de casting et les lieux de tournage ont été annoncés, et l'acteur a répété que son cinquième film Bond serait son dernier.

«Ce sera mon dernier Bond, je pense, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. Je pense que j'en ai assez fait, les gens vont en avoir marre de me voir. Quelqu'un d'autre devrait s'y essayer.»

Daniel Craig says he’s done with playing James Bond, but weighs in on the idea of the next Bond being a woman or a person of color:



“Everybody should be considered.” ???? pic.twitter.com/SGtWo76xgt