Le bureau des affaires publiques de la Central Intelligence Agency (CIA) a accueilli Daniel Craig à Langley, dans le cadre d'un programme de sensibilisation appelé «Reel vs Real» (en gros, cinéma vs réalité).

Selon un communiqué de presse de l'agence, «Daniel Craig a rencontré notre direction et nos collaborateurs qui ont expliqué que l'espionnage réel est beaucoup plus furtif et moins violent que celui présenté dans le monde du divertissement».

«Au cours de conversations avec des experts de la CIA, M. Craig a découvert les nombreuses facettes de la collecte de renseignements et la façon dont nos cinq directions collaborent pour faire progresser notre mission. [Daniel Craig] a été impressionné par l'engagement et le dévouement des agents de la CIA», conclut le communiqué.

Daniel Craig débutera le tournage de «Bond 25» le 3 décembre prochain, sous la direction du réalisateur Danny Boyle. Il portera le smoking de l'espion anglais du MI6 pour la cinquième fois au cinéma. Le film est attendu dans les salles le 8 novembre 2019. (Le Matin)