Daniel Radcliffe en train de siroter un Martini avant de repartir dans son Aston Martin, ça n’est pas pour tout de suite. Voire peut-être même jamais. L’acteur a totalement rejeté l’idée d’incarner un jour le personnage de James Bond.

Pourtant, l’ancienne star de la franchise «Harry Potter» est un nom qui revient régulièrement dans les potentiels successeurs de Daniel Craig. Mais il est catégorique. Il serait «ridicule» dans le costume de 007.

«Parce que j’ai un accent anglais, lorsque je vais aux Etats-Unis, beaucoup de gens me disent et pensent «Tu devrais être James Bond» et je leur réponds: «Non, vous avez tort», a-t-il expliqué au micro de la BBC.

Il ne pense d'ailleurs pas que la production des films sur l’agent secret le contactera un jour. Néanmoins, les rôles d’espion ne l’effraient pas, mais dans un autre registre.

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé à prêter sa voix au personnage Rex Dasher, dans le film «Playmobil: The Movie». «C’est un personnage très, très stupide et drôle. Il déborde complètement de confiance en lui et il est totalement inconscient», a ajouté Daniel Radcliffe.