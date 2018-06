Si Bixente Lizarazu n'a pas transmis ses qualités de joueur de foot à son aîné, Tximista, il lui a tout de même fait don de ses gènes. Le jeune homme de 23 ans fait tourner les têtes avec sa belle gueule et la dernière campagne en date pour sa marque de t-shirts devrait lui amener quelques admiratrices et admirateurs de plus.

Il faut dire que Tximista, qui veut dire «foudre» en basque, a donné de sa personne pour promouvoir une ligne consacrée à l'équipe de France de football. Sur Instagram, il a pris la pose avec des t-shirts à l'intérieur desquels est imprimé le visage d'un joueur des Bleus. Alors, forcément, pour qu'on puisse voir de quel sportif il s'agit, Tximista a dû montrer son torse et ses abdominaux.

(Le Matin)