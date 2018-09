L'information est à prendre avec des pincettes: selon «Voici» Dany Boon, 52 ans, serait séparé de son épouse, Yaël, avec laquelle il était marié depuis presque quinze ans. L'humoriste, acteur et réalisateur aurait craqué pour une autre femme, avec laquelle il a partagé l'affiche plusieurs fois.

D'après les informations du magazine people français, la nouvelle élue du coeur de Dany Boon serait Laurence Arné, 36 ans, qui a joué avec lui dans «Radin!» et qu'il a dirigée dans «La Ch'tite famille», film dans lequel elle incarnait son amoureuse.

Cette semaine dans Voici : #DanyBoon a quitté sa femme pour une actrice ! Pour sa partenaire dans le film la Ch'tite famille, plus précisément... Ses quinze ans de mariage avec Yaël n'y ont pas résisté... pic.twitter.com/Sf6N3XnxcR — Voici (@voici) 28 septembre 2018

Dany Boon et Yaël Harris, une Suissesse de 38 ans, s'étaient rencontrés en 2002 et s'étaient mariés un an plus tard. Le couple a eu trois enfants.

(Le Matin)