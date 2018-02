Avec son look de crooner au sourire éclatant, difficile d'imaginer Dany Brillant galérer avec les femmes. C'est pourtant ce qu'il a vécu durant sa jeunesse. Complexé à tous les niveaux, c'est paradoxalement ce mal-être qui l'a poussé à devenir artiste. «Dans la vie, je n'exis­tais pas. J'étais quelqu'un d'assez tiède, un peu trans­pa­rent», a-t-il confié sur Europe 1.

Et le chanteur ne se ménage pas quand il évoque son adolescence difficile. «J'étais très laid. J'étais vrai­ment très moche, je n'avais aucune conver­sa­tion, aucun humour, j'étais repous­sant et en plus j'étais très timide», a-t-il précisé. Du coup, Dany a perdu sa virginité à 21 ans. «C'est assez tardif pour un mec», a commenté le Français de 52 ans.

C'est finalement grâce au personnage qu'il s'est construit que l'interprète de «Suzette» s'est senti mieux dans sa peau. «Quand j'avais 20 ans, je me suis inventé un person­nage, a-t-il confié. C'était Dany Brillant et je voulais lui ressem­bler. Je m’ha­billais comme Dean Martin. Je me coif­fais comme lui. Et puis au fur et à mesure, l’as­su­rance est arri­vée. Je me suis projeté en voulant deve­nir quelqu'un d’autre.» (Le Matin)