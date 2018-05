David Beckham a été gâté pour ses 43 ans le 3 mai 2018. Harper Beckham, la cadette de ses quatre enfants (et unique fille), lui a offert un coffret Louis Vuitton pour transporter une bouteille de vin et deux verres à pied. La boîte à vin en toile Monogram, présentée sur le site de la marque comme «célébrant l’art de vivre de la Maison avec un design fonctionnel empreint de créativité pour un article noble et élégant», coûte 5300 euros. Soit environ 6300 francs.

Celle de David Beckham a été personnalisée avec ces mots: «La cave à vin de papa, Love Harper!» On imagine que la fillette n'a pas elle-même réglé cet achat. Mais de nombreux internautes se sont étonnés des goûts de luxe qu'elle semblait déjà avoir.

L'ex-footballeur a aussi été très ému, comme le montre une vidéo postée par sa femme Victoria Beckham, par la surprise que lui a réservée son aîné: Brooklyn, 19 ans, qui vit désormais à Los Angeles, était rentré à Londres pour l'occasion. Il avait surpris son père, alors que toute la famille mangeait au restaurant. Dans l'extrait, on entend la petite Harper, qui n'avait pas été mise dans la confidence, s'exclamer: «Je ne savais pas que Brooklyn devait venir!» Tandis que David, visiblement très touché, embrassait longuement son garçon.

(Le Matin)