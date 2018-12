Après la mort de Johnny Hallyday, le 6 décembre 2017, la relation entre la veuve du chanteur et ses enfants aînés n'a fait que s'envenimer. Si Laura Smet a dit tout ce qu'elle pensait sur les réseaux sociaux, David Hallyday a été beaucoup plus discret. Jusqu'à la promotion de son dernier album.

Un silence qui se brise petit à petit

Le 18 novembre 2018, «Sept à Huit» diffusait une interview de David Hallyday. La gorge serrée, il avait alors exprimé son regret de ne jamais avoir pu dire au revoir à son père, quelques heures avant son décès à Marnes-la-Coquette.

Sans jamais prononcer son nom, il a fait comprendre que sa belle-mère était coupable selon lui, d’avoir éloigné son père de sa famille.

Depuis ce moment, les langues se délient peu à peu et dernièrement, dans un entretien accordé à «Ouest France», le musicien est revenu sur son disque baptisé «J’ai quelque chose à vous dire». Un album qui parle souvent de son papa, mais aussi à tout ce qui gravite autour de son héritage controversé.

«C'était la femme de mon père»

Depuis la sortie du clip vidéo du titre «Éternel», les rumeurs vont bon train autour des paroles de la musique qui semblent parler de Laeticia Hallyday. Interrogé à ce sujet, il ne s'en cache plus: «Quand on a quelque chose à dire, on le dit, on ne peut pas tourner autour du pot » a-t-il lâché.

Si Laeticia Hallyday a passé plus de vingt ans au bras de Johnny, les aînés du rocker ont toujours eu du mal à s'y faire. «C'était la femme de mon père, j’ai toujours respecté leur relation, mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner». a déclaré David Hallyday sans filtre. (Le Matin)