Si Laura Smet et David Hally­day ont été débou­tés de leur demande de droit de regard sur l'album post­hume de leur père, Johnny Hallyday, ils en avaient déjà écouté quelques chan­sons «de façon infor­melle». Et c'est dans La Voix du Nord, à la fin de son concert à Neuchâ­tel-Harde­lot dans le Pas-de-Calais, le samedi 12 mai, que le fils du rocker s’est confié sur ses premières impressions.

«J’ai écouté deux titres dans la voiture avec pas mal de bruit derrière. Ce que je peux vous dire c’est que la voix de mon père est excep­tion­nelle, c’est ce qui ressort. On a cette voix riche et forte qu’on retrouve dans tous ses albums. C’est diffi­cile d’en dire plus, car c’était des maquettes (silence)… mais en tout cas, quelle voix.»

Inti­tulé «Je te promets», le disque de Johnny Hally­day sera composé de dix titres parmi lesquels «Made in rock n’roll», «Mon Pays, c’est l’amour» ou encore «L’Amé­rique de William». Un temps annoncé le 15 juin - date de l’an­ni­ver­saire du chanteur décédé le 5 décembre dernier - il devrait fina­le­ment sortir à la fin de l’an­née 2018, et plus préci­sé­ment au mois de novembre. (Le Matin)