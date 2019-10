«Paris Match fait sa couv' avec moi sans mon accord!» David Hallyday est en colère contre l'hebdomadaire français et le fait savoir, sur les réseaux sociaux.

Des craintes avérées

En Une du magazine, le fils de Johnny est présenté pensif, avec le titre «Je reprends le flambeau». Une mise en scène qui n'est visiblement pas du goût de l'artiste: «Mon accord, «Paris Match» l’a obtenu sous réserve que je valide texte et photos à paraître.»

Selon lui, la parole donnée n'a pas été respectée: «Mes craintes se sont hélas avérées justifiées: couverture non consentie, titre, sous-titres, montage de l’interview ne reflètent pas fidèlement qui je suis et ce que j’ai souhaité exprimer. Ne vous y trompez pas!», écrit-il notamment sur Facebook.

Des sollicitations refusées

«Beaucoup exposé depuis 2 ans, j’ai volontairement limité mes déclarations aux médias à mon seul univers musical, précise David Hallyday. Pendant cette période, j’ai systématiquement refusé les sollicitations de «Paris Match». Il y a quelques jours j’ai fini par accorder un interview à la rédaction».

Et visiblement, on ne l'y reprendra plus.



Laurent Siebenmann