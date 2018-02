Alors que le bataille juridique opposant David et Laura Smet à Laeticia Hallyday fait rage, Jade et Joy, les deux filles adoptives de cette dernière, sont régulièrement visées par des commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Mais les deux jeunes filles peuvent toutefois compter sur le soutien de leur demi-frère. Sur Instagram, David Hallyday a ainsi pris leur défense, se disant «outré» par «le déferlement de haine» dont elles font l'objet.

«Mon équipe et moi-même avons déjà supprimé énormément de commentaires scandaleux à ce propos, a-t-il écrit. Je suis outré tout comme vous et ne peux comprendre et suppor­ter ce défer­le­ment envers mes deux petites soeurs. Je m'y applique perso­nnel­le­ment ne vous inquié­tez pas!».

Cette publication intervient alors que la famille Hallyday est plus divisée que jamais. David et Laura ont en effet assigné Laeticia en justice la semaine dernière, estimant que leur père aurait dû respecter la loi française qui interdit de déshériter ses enfants. (Le Matin)