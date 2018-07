Le 9 juillet 2018, on avait déjà pu suivre presque en direct le baptême du troisième enfant de Kate et William, le prince Louis. De nombreuses images de la journée avaient été publiées sur le Net. Cependant, il manquait encore les clichés «officiels» que partage toujours la famille royale lors de tels événements.

L'attente a pris fin le dimanche 15 juillet. Kensington Palace a partagé sur Instagram plusieurs clichés pris à l'issue du baptême du nourrisson. On peut y voir le prince Louis, ses parents, son frère George et sa sœur charlotte, mais également ses tantes et oncles ainsi que ses grands-parents paternels et maternels.

