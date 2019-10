Justin et Hailey Bieber ont à nouveau célébré leur union la semaine dernière, devant un parterre d'invités triés sur le volet. Si peu de choses avaient été dévoilées quant au déroulement de la cérémonie, la mariée en a révélé un peu plus sur Instagram.

Elle a notamment posté des photos de sa somptueuse robe de mariée, créée par Virgil Abloh et l'équipe de sa maison Off-White, dont la traîne et le voile semblent s'étendre à perte de vue, ainsi qu'une photo d'elle embrassant son chanteur de mari, les deux les yeux fermés, concentrés sur l'infini. On peut lire sur le voile «Til Death Do Us Apart», soit «Jusqu'à ce que la mort nous sépare».

Le jour le plus spécial de sa vie

La mariée a commenté ses publications expliquant que c'était «le jour le plus spécial de ma vie». Les amis et fans du couple se sont empressés de commenter avec joie ces photos illustrant le bonheur de Hailey et Justin Bieber.

