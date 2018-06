Depuis l'annonce du départ de Yann Moix de l'émission« On n'est pas couché», sur France 2, le mystère planait sur le chroniqueur qui allait le remplacer à la rentrée. On sait désormais que l'heureux élu est l'écrivain français Charles Consigny, 28 ans, qui œuvre à la radio dans «Les Grandes Gueules» sur RMC. Il officie également sur le site du «Point», où il a déjà publié près de 200 chroniques.

Juriste de formation et auteur de trois livres, le jeune homme a été choisi par la productrice d'«On n'est pas couché», Catherine Barma, et le présentateur du programme, Laurent Ruquier. Charles Consigny rejoindra donc en septembre sa future collègue, Christine Angot. «Je suis très heureux de rejoindre cette formidable émission, a-t-il déclaré au «Point». J'ai conscience qu'il ne sera pas facile de succéder à Yann Moix et j'espère de tout cœur former un bon duo avec Christine Angot qui est un écrivain de grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis très touché de la confiance que m'accordent Laurent Ruquier et Catherine Barma. Je vais tout faire tout pour être à la hauteur de ce magnifique défi.» (Le Matin)