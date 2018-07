Pas de chance pour Del the Funky Homosapien. Alors qu'il se produisait au Roskilde Festival, au Danemark, samedi 7 juillet 2018, aux côtés de Damon Albarn, le rappeur américain de 45 ans est lourdement tombé de la scène. Le personnel de sécurité est aussitôt intervenu pour secourir le malheureux. La musique s'est arrêtée et Damon Albarn s'est adressé aux spectateurs inquiets: «Merci pour cette merveilleuse soirée. Malheureusement Del the Funky Homosapien est tombé. C'est très bizarre de devoir interrompre cette soirée de cette façon, mais ça va aller pour lui. Merci encore et à bientôt.»

La vidéo de l'accident a été diffusée sur YouTube. Les organisateurs de l'événement ont expliqué sur Facebook que Del the Finky Homosapien avait été vu par un docteur sur place avant d'être transporté à l’hôpital pour un examen approfondi. «Il est conscient et parle avec son équipe. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement», ont-il ajouté.

De son côté, le rappeur a donné de ses nouvelles sur Twitter pour rassurer et remercier ses fans de leur soutien: «Merci à tous pour l'amour! Je vais bien même si je vais rester un peu à l’hôpital, les soins ici sont exceptionnels. J'envoie de l'amour à Gorillaz pour m'avoir invité et je reviendrai bientôt.»

Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yall???????? pic.twitter.com/p383Mc2Qh5