Ed Sheeran, actuellement en Irlande pour une série de concerts, n'aime pas que l'on détourne ses morceaux pour des causes qu'il ne soutient pas. Sur Instagram, la star a déploré que son titre «Small Bump» (petit bedon), extrait de son album + sorti en 2011, soit repris par des activistes anti-avortement faisant campagne dans le centre-ville de Dublin.

«J’ai été informé que ma chanson "Small Bump" est utilisée pour promouvoir la campagne pro-vie, et je pense qu’il est important de vous faire savoir que je n’ai pas donné son approbation pour cette utilisation, et cela ne reflète pas le propos de la chanson», indique-t-il sur les réseaux sociaux.

Pour info, l'Irlande organise le 25 mai prochain un référendum sur l'avortement. Il sera demandé aux électeurs de dire s'ils veulent supprimer le 8e amendement de la Constitution, voté en 1983 dans le but d'inscrire dans la loi fondamentale du pays le droit égal à la vie de la mère et de l'enfant à naître et si, à la place, ils autorisent le Parlement à légiférer en la matière. Aujourd'hui, les avortements sont autorisés dans le cas où la vie de la mère est en danger.

