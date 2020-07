«Présumée morte», c'est ainsi que la presse américaine titre sur Naya Rivera, portée disparue depuis mercredi 8 juillet. Après plusieurs jours de recherches intensives et difficiles sur le lac Piru, en Californie, la police avouait son échec encore samedi soir. En fin de journée, la police annonçait son intention de poursuivre les fouilles de l'étendue d'eau et de ses environs dimanche matin.

Today’s search operation at Lake Piru is winding down. The mission will resume Sunday morning in the ongoing effort to locate Naya Rivera. pic.twitter.com/oy25vTdDLi

L'actrice de 33 ans révélée par la série «Glee» a loué un bateau, mercredi derneir en début d'après-midi pour une escapade avec Josey, son fils de 4 ans. Trois heures après le début de leur balade, l'enfant a été retrouvé par un tiers sur l'embarcation, endormi et portant un gilet de sauvetage.

Ayant remarqué l'absence de la comédienne, les autorités ont immédiatement commencé les recherches, n'hésitant pas à déployer hélicoptères et plongeurs.

Caméra de surveillance de l'embarcadère

Jeudi soir, la police du comté Ventura a publié sur son compte Twitter les images d'une caméra de surveillance de l'embarcadère qui filme Naya Rivera et son fils en train de sortir d'une voiture pour se diriger sur le ponton. On les voit ensuite partir en bateau.

«Les images permettent de conclure qu'ils étaient les deux seules personnes sur le bateau quand celui-ci a quitté le dock», a indiqué le sergent Kevin Donoghue

Connue pour son rôle de Santana Lopez dans la série «Glee», Naya Rivera s'est mariée en 2014 à l'acteur Ryan Dorsey. De cette union est né le petit Josey. Le couple a divorcé en juin 2018.

Dans une réponse au dernier tweet en date de la police dimanche matin, Heather Morris, une amie de Naya Nivera, annonçait entreprendre ses propres recherches à pieds, avec un groupe de proches et de collègues de l'actrice, afin de lutter contre un sentiment d'impuissance.

My name is Heather Morris, I'm Nayas close friend and co-worker, and I'm trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and