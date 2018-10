Renaud a été admis dans une clinique près de Montpellier le 22 septembre dernier, afin d’entamer une cure de sevrage. Cette hospitalisation a fait suite à un premier séjour dans un établissement de Garches en début d’année.

Dans la foulée, David Séchan, le frère jumeau du chanteur, a tenu à mettre fin aux rumeurs alarmantes. «Ce qui est vrai, c’est que Renaud se soigne, qu’il est hospitalisé pour un sevrage pendant un minimum de douze jours et qu’il n’y a pas péril en la demeure», avait-il confié au «Parisien».

«Ses analyses sont bonnes»

La semaine dernière plusieurs médias avait relayé l'information que Renaud été sorti de la clinique, une nouvelle que David Séchan a confirmée à «Paris Match». À l’occasion de la sortie d’un album de photographies de Mister Renard qu’il a lui-même réalisées, le frère du chanteur a en effet déclaré: «Il est chez lui, je vais le voir. Il va beaucoup mieux. J'ai eu confirmation que ses analyses sont bonnes, il n'y a donc pas du tout péril en la demeure. Il se remet en forme afin de terminer son disque sur l'enfance, dont j'ai lu quelques textes formidables.»

S’il reconnaît que son jumeau a «des problèmes de voix, fatalement, car il fume beaucoup, n'a pas une hygiène de vie impeccable et ne fait pas de sport», le réalisateur et photographe assure néanmoins qu’il «ne faut pas écouter tout ce que l’on raconte et qui fait beaucoup de mal à la famille». «Mon frère est un Phénix, il faut s'y habituer» a-t-il conclu. (Le Matin)