La radieuse Miss Thaiti, Vaimalama Chaves, vient d'être élue plus belle femme de France. Et si son sacre est certainement l'information la plus importante à retenir de cette soirée, les internautes se sont concentrés sur un autre moment.

Quelques minutes seulement après le lancement de l'émission, samedi à 21h21, une séquence a marqué les esprits. Alors que Sylvie Tellier recueillait les premières réactions de Miss Midi-Pyrénées et Miss Bourgogne, les caméras de TF1 se glissaient dans les coulisses du concours.

Les réseaux sociaux s'enflamment

On pouvait alors voir l'agitation du show mais aussi... deux candidates topless se préparant à rentrer sur scène. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés après cet instant: «Les Miss n'ont pas le droit de poser dénudées mais le caméraman a le droit de les filmer seins nus dans les coulisses», pouvait-on notamment lire.

Préparez-vous déjà pour une remarque cinglante de la part de Geneviève de Fontenay. (Le Matin)