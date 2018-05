Ronaldinho Gaúcho envisage d'épouser les deux femmes qui partagent sa vie depuis plusieurs années, selon le journal «O Dia». La cérémonie se tiendrait en août avec Priscilla Coelho et Beatriz Souza dans sa maison à plusieurs millions de francs de Santa Mônica, où vit le trio. La fête ne sera réservée qu'aux parents proches. La sœur de la star, qui est contre ce ménage à trois, a déjà averti qu'elle boycottera la noce.

Pour ne pas faire de jalouses, l'ancien joueur du PSG ou encore du Barça les a demandées en mariage en janvier dernier et leur aurait offert la même bague de fiançailles. Mais, comme la bigamie est illégale au Brésil et passible de six ans de prison, il est probable que ce «double mariage» ne serait finalement qu'une fête pour prouver son amour à ses deux femmes et qu'il ne sera pas enregistré comme cérémonie officielle.