Il fait – 5 degrés sur le balcon de la suite Coco Chanel du Lausanne-Palace. On tremble de froid, alors que les nouveaux Miss et Mister Suisse romande gardent le sourire durant leur séance photos. Même en petite tenue. Margaux Matthey, 20 ans, et Lirim Ramosaj, 23 ans, ont été sacrés samedi soir au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne. «Je me suis endormi à 4 heures du matin. Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner», a confié la Genevoise encore sous le choc, «J’espérais arriver dans les quatre premières, mais de là à gagner…» La jeune femme, horlogère de profession, se décrit comme procrastinatrice et timide, mais nous a prouvé tout le contraire. Drôle, pétillante, Margaux Matthey était à l’aise tout le long de notre rendez-vous. Enfin presque. «On ne voit pas tout, j’espère?» lance-t-elle habillée en lingerie. Un peu sur la réserve concernant sa tenue, elle a fini par rapidement trouver ses marques. Une coupe de champagne peut faire des miracles.

Alors qu’elle continue à se préparer, elle nous explique «adorer les sports extrêmes»: «J’aime les sensations fortes. J’ai fait du parapente, j’aime la vitesse du ski alpin et du monoski nautique. Mais je ne peux pas m’enfermer dans une salle de fitness. J’ai besoin de m’amuser lorsque je fais de l’exercice.» Elle ne tient pas en place. Tout comme ses parents, séparés aujourd’hui, qui lui ont donné goût aux voyages. «À 10 ans, j’étais déjà allée sur les cinq continents. J’ai adoré la Thaïlande (ndlr: elle s’y est rendue cinq fois) et l’Australie.» Ses yeux s’illuminent à chaque destination qu’elle prononce, mais rien ne vaut son engouement lorsqu’elle ajoute qu’elle adore cuisiner. «Des sushis à la cuisine italienne, j’aime tout.»

Deux cœurs à prendre

Côté relation, la reine de beauté est depuis trois semaines célibataire: «C’est fini pour de bon. J’ai envie de penser à moi et à mes futurs projets. Je ne recherche personne.» Mais si un homme passionné, gentil et brun est dans les parages, peut-être arriverez-vous à la faire chavirer?

Lirim Ramosaj, est lui aussi un cœur à prendre. «Cela fait 7 mois maintenant que je ne suis plus en couple. On était ensemble pendant 7 ans.» Plus calme et discret que les autres concurrents, il se décrit comme «celui que l’on va repérer en deuxième ou en troisième. Je n’ai pas l’habitude de sortir du lot.» Le Valaisan aux origines kosovares est mécanicien et joue au football depuis tout petit. «C’est une passion familiale. Mon grand frère (ndlr: il en a trois) est allé jusqu’à la Challenge League. Il a dû arrêter suite à une blessure aux adducteurs.»

Des rêves de cinéma

Lirim Ramosaj pratique également du fitness «aussi souvent que possible» et ajoute qu’il fait de la break dance depuis l’âge de 14 ans. «Mais je suis un peu rouillé.» Au fil de la conversation, le jeune homme se dévoile comme quelqu'un d’avenant, de gentil et qui pense souvent aux autres. «Cela peut être une qualité comme un défaut. J’en ai déjà souffert.» Avant de se quitter, le citoyen de Vétroz nous parle d’un rêve caché: devenir acteur de cinéma. «Cela m’a traversé l’esprit plusieurs fois et j’adore chercher les détails dans les films. Voir toujours plus loin que le premier plan.» Il nous cite directement Christopher Nolan, comme l’un de ses réalisateurs préférés et précise qu’il n’a jamais pris de cours de sa vie. Serait-ce l’année pour tenter l’expérience? «Pourquoi pas! Elle a l’air d’avoir bien débuté.» (Le Matin)