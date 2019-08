Leonardo DiCaprio promet de verser 5 millions de dollars pour combattre les incendies qui ravagent l'Amazonie actuellement.

Les fonds viendront de la fondation «Earth Alliance» qu’il a lancé le mois dernier avec les philanthropes Laurene Powell Jobs et Brian Sheth.

L’organisation a publié un communiqué sur sa page web dimanche dernier:

«La forêt amazonienne est en feu, avec plus de 9000 incendies qui dévorent des paysages irremplaçables à travers le Brésil cette semaine, peut-on lire. La destruction de la forêt amazonienne rejette rapidement du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, détruisant un écosystème qui absorbe des millions de tonnes d’émissions de carbone chaque année et c’est une des meilleures défenses de la planète contre la crise climatique.»

#EarthAlliance has formed an emergency Amazon Forest Fund with $5m to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the biodiversity of the Amazon against the surge of fires. Learn more & donate: https://t.co/uG2WoEoKqx pic.twitter.com/IbcubQCO4v