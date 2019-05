Diana Ross s'en est prise à une employée de la sécurité de l'aéroport de La Nouvelle-Orléans, après s'être sentie «violée» par une fouille. La musicienne quittait la ville tôt dimanche après avoir joué au New Orleans Jazz and Heritage Festival. Cependant, la joie de son triomphe fut de courte durée.

OK so on one hand I’m treated like royalty in New Orleans and at the airport I was treated like shit — Ms. Ross (@DianaRoss) 5 mai 2019

A l'aéroport, elle a subi une fouille de la part d'une employée de la Transportation Security Administration (TSA). «OK, donc d'un côté à La Nouvelle-Orléans on me traite comme une noble, et à l'aéroport, comme une m*rde. Ça m'a donné envie de pleurer. Ce n'est pas à cause de ce qu'il s'est passé, mais comment ça s'est passé. Je me sens violée. Je peux toujours sentir ses mains entre mes jambes, devant et derrière (me disant que c'est son travail). Wow. Mes émotions sont diverses. J'essaie toujours de voir le bon côté des choses, mais je ne me sens pas bien là», a-t-elle écrit sur Twitter.

Malgré tout, la chanteuse a réussi à reprendre ses esprits, et quelques heures après, elle a partagé une vidéo d'elle sur scène, assurant à ses fans qu'elle allait «mieux».

Im feeling better , it took a minute pic.twitter.com/zZcpMXG8g4 — Ms. Ross (@DianaRoss) 5 mai 2019

Déjà en été 2018

Ce n'est pas la première fois que Diana Ross critique la TSA. L'été dernier, elle s'en était prise à deux agents qui avaient ouvert sa valise pour une fouille poussée. «Je ne peux pas dire que j'apprécie que des inconnus fouillent dans mes affaires, car ils ne remettent JAMAIS les choses comme je les avais rangées. C'est comme un viol, et je sais que je ne peux rien y faire. Outch», avait-elle tweeté à l'époque, avant de changer d'avis. «Je suis reconnaissante de pouvoir voler dans ces magnifiques avions, et je suis reconnaissante envers les pilotes et les équipes, et la sécurité mise en place pour nous. Je mets mes griefs derrière moi, et je reste reconnaissante pour chaque jour qui passe», avait-elle finalement écrit. (Le Matin)