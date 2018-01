Dieudonné a presque réussi son coup. Le Français, pour éviter d'éventuels refus, a loué samedi 27 janvier 2018 une salle de Roubaix, dans le nord de la France, sous le nom d'une société de cosmétiques via une agence de communication. La présidente de cette boîte, Noémie Montagne, n'est autre que la compagne de l'humoriste. Si sa ruse a d'abord fonctionné, Dieudonné a été démasqué via Twitter ainsi que le relate «La Voix du Nord».

En réalité, ce n'est qu'au dernier moment que la salle la Condition Publique s'est rendu compte de cette ruse du polémiste de 51 ans. Le directeur du lieu, Jean-Christophe Levassor, a écrit sur Twitter: «On avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n'aurions programmé Dieudonné».

«On a compris à 17h45 qu'on s'était fait avoir quand on a vu s'amasser des centaines de personnes à l'extérieur», a détaillé le patron de la salle au journal. Les spectateurs, environ 600, avaient été prévenus du lieu de la représentation via SMS. Si le spectacle a été maintenu, c'était pour éviter tout problème sécuritaire ainsi que l'a affirmé Frédéric Minard, adjoint au maire de Roubaix en charge de la culture: «Pour garantir la sécurité des personnes et du quartier, et pour ne pas participer à la stratégie évidente de victimisation de Dieudonné, nous avons pris la décision de ne pas annuler. »

Reste à savoir maintenant quelles seront les suites, éventuellement judiciaires, de cette affaire. En tout cas, la ville de Roubaix y réfléchit. «Nous sommes soulagés d'avoir évité tout incident. À présent, nous examinons nos options de recours devant le préjudice évident subi par la Condition Publique», a-t-on indiqué du côté de la cité. Reste que Dieudonné a pu louer une salle, selon le même procédé, et jouer sans problème dimanche 28 janvier 2018 à La Chapelle-d’Armentières, toujours dans le nord de la France.

