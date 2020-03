C’est désormais officiel: Meghan Markle fait son grand retour. Elle sera en effet la narratrice d'un film sur le «voyage inoubliable» d'un éléphant et de sa maman à travers le désert du Kalahari, en Afrique australe.

Disney Nature vient de confirmer la nouvelle sur Twitter ce jeudi 26 mars. Le documentaire sera disponible sur la plateforme Disney+ à partir du 3 avril.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6