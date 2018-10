Si de nombreuses célébrités s'étaient engagées contre le président américain Donald Trump, Taylor Swift était restée silencieuse sur le sujet, quelque chose qui lui avait été reproché.

Elle a finalement fini par briser le silence, expliquant qu'elle soutenait le candidat démocrate Phil Bredesen pour un siège au Sénat, et Jim Cooper pour la chambre des représentants, lors des élections de mi-mandat.

«J'ai par le passé été réticente à l'idée de partager mes opinions politiques, mais à cause de plusieurs événements dans ma vie et dans le monde ces dernières années, j'ai un autre avis sur le sujet maintenant. J'ai toujours voté et voterai toujours pour le candidat qui protégera le mieux les droits humains en lesquels je crois, et que nous méritons tous dans ce pays. Je crois au combat pour les droits LGBTQ et que toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le genre est MAL. Je crois que le racisme systémique que nous voyons dans ce pays envers les personnes de couleur est terrifiant et révoltant. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui ne voudra pas se battre pour la dignité de tous les américains, quelle que soit leur couleurs de peau leur genre ou qui ils aiment», a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle a aussi ajouté que si elle aurait aimé voté pour une femme, elle ne pouvait pas soutenir Marsha Blacburn, dont les votes la « terrifient », en listant plusieurs exemples. Elle a aussi demandé à ses fans de se renseigner sur leurs candidats avant de voter. Phil Bredesen a déclaré être «honoré» du soutien de Taylor Swift, tandis que de nombreuses personnalités, dont Alyssa Milano et Debra Messing, ont répondu à l'artiste, en la félicitant.

Interrogé lundi par la presse à la Maison Blanche sur cette prise de position, le président américain a répondu qu'il était «sûr» que Taylor Swift ne connaissait «rien» au sujet de Mme Blackburn.

«Disons que j'aime la musique de Taylor environ 25% de moins désormais, OK?», a ajouté le milliardaire, qui semblait bien apprécier la chanteuse au vu de plusieurs tweets ces dernières années.

«Heureux d'apprendre que @taylorswift13 va co-animer l'émission spéciale des nominations aux Grammy le 12 mai. Taylor est formidable!», avait-il posté en octobre 2012.

En août de cette même année, il s'était adressé à elle directement: «Merci pour cette jolie photo-- vous êtes formidable!».

Dans son message dimanche, la chanteuse de 28 ans a relevé que Marsha Blackburn avait «voté contre l'égalité salariale» entre les hommes et les femmes. Mais aussi «contre la reconduction du "Violence Against Women Act", qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales, le harcèlement» et le viol.

La superstar a gagné en 2017 un procès contre David Mueller, un DJ qu'elle accusait d'agression sexuelle.

(Le Matin)