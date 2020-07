Un corps, encore non identifié, a été localisé lundi matin dans le lac de Californie où la star de la série télévisée «Glee» Naya Rivera était portée disparue depuis la semaine dernière, a annoncé la police locale.

«Un corps a été trouvé au lac Piru ce matin. Les opérations pour le récupérer se poursuivent», ont déclaré les services du shérif du comté de Ventura, près de Los Angeles. «L'identification n'a pas encore été effectuée», soulignent-ils.

