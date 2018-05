Le producteur de musique Dr. Luke demande à Kesha 50 millions de dollars de dommages et intérêts. D'après lui, sa carrière a été entravée par les accusations d'agression sexuelle de la chanteuse à son encontre, par le passé.

Depuis 2014, l'Américaine de 31 ans est en procès avec son ex-mentor qu'elle accuse d'abus sexuels, physiques et émotionnels qu'il aurait commis durant leur collaboration professionnelle. Celui-ci a toujours nié ces allégations. Quand Kesha avait demandé à être libérée de son contrat avec Kemosabe Records en 2016, sa requête avait été refusée. Elle continue malgré tout sa bataille judiciaire, tout en continuant sa carrière.

De son côté Dr. Luke prétend qu'il a perdu beaucoup d'argent à cause de cette affaire. Du coup, il réclame la somme de 50 millions de dollars à Kesha. Selon le site The Blast, Dr. Luke, dont le vrai nom est Lukas Gottwald, prétend qu'il aurait pu empocher près de 29,9 millions de dollars en «royalties de production et d'édition», 8,7 millions de dollars en «co-écriture de chansons avec des compositeurs de son label» et 10,2 millions sur la production des 4e, 5e et 6e albums de Katy Perry sur les dix prochaines années, s'il n'y avait pas eu à se retrouver face à la justice.

Cependant, les avocats de l'interprète de «TiK ToK» assurent que ces estimations sont fondées sur des revenus passés et qu'il ne travaille plus avec les stars avec lesquelles il collaborait. Autre mauvaise nouvelle pour Kesha : les juges de la cour d'appel ont à nouveau confirmé qu’elle ne pouvait toujours pas se défaire de son contrat avec Dr. Luke et son label. (Le Matin)