Drake sort-il avec la nouvelle sensation de la mode Bella Harris? Aux dires de la principale intéressée, il n'en est rien. Et une fois n'est pas coutume, TMZ confirme également qu'ils ne sont pas ensemble.

D'après certaines sources, le rappeur aurait pourtant fait privatiser un restaurant italien de Washington D.C. lundi dernier pour les beaux yeux de la jeune top model de 18 ans. Cependant, comme le révèle TMZ, Bella Harris ne se trouvait pas en ville à ce moment-là, occupée par la Fashion Week à New-york. Ce qu'elle a d'ailleurs confirmé sur Instagram vendredi: «Je viens de terminer une incroyable Fashion Week à New York et j'ai le sentiment que je dois faire une vraie mise au point... Je n'ai pas dîné à Washington récemment. J'ai travaillé et dîné à New York chaque jour ».

La rumeur était née d'une photo publiée par le mannequin sur son compte Instagram, sur laquelle on peut la voir dans les bras de Drake. En légende, cette dernière avait écrit: «Je n'aimerais être ailleurs pour rien au monde». La photo avait été prise il y a quelques temps déjà, dans les coulisses du concert du rappeur canadien au Madison Square Garden.

Si la jeune femme connait bien Drake, c'est sans doute pour une autre raison. Bella Harris n'est autre que la fille du légendaire producteur Jimmy Jam, qui travaille notamment avec Janet Jackson depuis ses débuzs et à qui l'ont doit, entre autres, la production de Scream ainsi que le duo Janet et Michael Jackson. (Le Matin)