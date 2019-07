Jason Statham connaît bien Joe Watts, le cascadeur blessé lundi 22 juillet sur le tournage de «Fast & Furious 9».

Sérieusement blessé à la tête lors d’une chute de 9 mètres survenue dans les studios situés dans le Hertfordshire, ce dernier a été évacué par les airs pour être pris en charge au Royal London Hospital où il lutte maintenant pour sa vie.

Interrogé par les journalistes lors de la première du film «Hobbs & Shaw», Jason Statham n’a pas caché ses inquiétudes vis-à-vis d’un de ses «meilleurs potes» dans la profession. «C’est toujours inquiétant quand quelqu’un se blesse… C’est une nouvelle absolument affreuse, et on lui souhaite juste le meilleur, a déclaré l’acteur. Les cascadeurs et cascadeuses sont des héros dont on ne parle pas. Ce sont ceux qui se mettent en danger pour faire en sorte que d’autres gens apparaissent bien. C’est un acte vraiment désintéressé.»

En parallèle, les services de la sécurité du travail britannique enquêtent sur l'accident qui a provoqué la blessure de Joe Watts. Sa fiancée, Tilly Powell, elle-même cascadeuse, a confié à ses amis qu’il avait été plongé dans un coma artificiel, tout en assurant à ses followers sur les réseaux qu’il était «stable et surveillé de près». «Je l’aime tant, a-t-elle écrit. Il a tous ses amis et sa famille à ses côtés pour l’aider à traverser ça.»