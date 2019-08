Les funérailles de Jean-Pierre Mocky ont eu lieu ce lundi 12 août en l’église Saint-Sulpice, à Paris. Plusieurs personnalités, du monde du cinéma, mais pas seulement, y ont assisté.

Les acteurs Michael Lonsdale, Benoît Magimel et Jackie Berroyer, les actrices Elsa Zylberstein et Dominique Lavanant ou encore le compositeur Vladimir Cosma étaient présents à la cérémonie en l’honneur du cinéaste. Patricia Barzyk, l'ancienne compagne de Jean-Pierre Mocky, était aussi parmi la foule.

Sempiternel râleur

Jean-Pierre Mocky, le plus inclassable des réalisateurs français, est mort jeudi 8 août à l’âge de 90 ans.

Auteur de plus d’une soixantaine de films, dont «Un drôle de paroissien» avec Bourvil et «À mort l’arbitre» avec Michel Serrault et Eddy Mitchell, Jean-Pierre Mocky était considéré comme «l’anar» du cinéma français, toujours sur la brèche, sempiternel râleur et, avant tout, libre.

«Jean-Pierre Mocky est parti tourner son prochain film avec Bourvil, Michel Serrault, Michel Simon, Fernandel, Jacqueline Maillant, Jeanne Moreau, Jean Poiret, Francis Blanche, Charles Aznavour et tant d'autres», indiquaient Stanislas Nordey, son fils, et Olivia Mokiejewski, sa fille, à l'AFP le jour du drame.