Dua Lipa - qui a récemment envoyé des messages de paix, d’unité et d’amour à ses fans membres de la communauté LGBTQ aux Billboard Music Awards - a exhorté ses followers sur Twitter à s'entourer d'ondes positives .

You should keep your friends and loved ones close, trust your gut and go with your instinct. Never let go of the people that are nothing but honest with you, that have ur best interest at heart with no strings attached. Love them with everythin you have bc they deserve the world