La semaine dernière, à peine quelques jours après leur avoir apporté son soutien, Franck Dubosc dégommait les «gilets jaunes» dans une vidéo prise à la sortie de son spectacle à Lausanne (VD): «Les 'gilets jaunes' c'est du passé, Monsieur. Vous êtes trop haineux, trop hargneux. À dégager!»

Suite au scandale suscité par cette réaction et face aux menaces proférées contre lui et sa carrière sur les réseaux sociaux, Dubosc s'était empressé de s'expliquer et de retourner une nouvelle fois sa veste (ou son gilet) chez Hanouna, dans «TPMP».

Mais cette fois, Franck Dubosc s'est fait interpeller à la sortie de son spectacle donné à Besançon. Une cinquantaine de «gilets jaunes» lui ont demandé de mettre en place une cagnotte, avec d'autres artistes, afin de contribuer au règlement des amendes et des frais d'avocats des manifestants interpellés par la police.

Ecoutez ci-dessus les réponses du comédien. (Le Matin)