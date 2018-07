Dwayne John­son tout en muscle et en viri­lité The Rock a été élu «l'homme vivant le plus sexy de la planète» par le maga­zine améri­cain «People». Découvrez-le en image.

Papa depuis peu d’une troisième fille, le catcheur de 46 ans, connu sous le nom de «The Rock», nous a reçus à Hongkong où se passe l’action de son nouveau film, «Skyscraper», à voir dès demain en Suisse romande. Lors de notre entretien, Dwayne Johnson était accompagné d’un autre jeune père, le réalisateur et auteur du film, Rawson Marshall Thurber, avec lequel il partage une complicité rare.

Dwayne, vous incarnez le père de deux enfants prêt à tout pour sauver sa famille prise au piège dans le plus grand gratte-ciel du monde en feu. Êtes vous aussi héroïque dans votre vie privée?

D. J.: Je suis prêt à tout pour sauver ma famille. Je ne sais pas si j’arriverais à surmonter toutes les épreuves qu’affronte mon personnage dans «Skyscraper», mais je serais prêt à mourir pour mes enfants (ndlr: Simone, 16 ans, née de son mariage avec Dany Garcia, Jasmine, 2 ans, et Tiana, 2 mois, qu’il a eue avec Lauren Hashian, sa compagne depuis 2007). Jouer un héros au cinéma, je sais faire, mais c’est beaucoup moins évident en vrai! C’est pour cela que je salue toujours les pompiers et autres services d’urgence que je rencontre. Ils sont les vrais héros du quotidien.

Vous êtes devenu papa pour la troisième fois durant la production du film, exact?

DJ: J’ai appris que Lauren était enceinte au début du tournage et ce film restera pour toujours un moment très spécial pour moi car Tiana Gia est née alors que nous venions de terminer la postproduction. Donc j’ai parlé de ça presque tous les jours dans les coulisses ou à l’heure de la pause déjeuner. D’autant que j’étais loin d’être le seul à attendre un bébé dans l’équipe.

RMT: Vrai, mon épouse Sarah était enceinte et j’ai assisté à l’accouchement à distance par FaceTime car nous étions en plein tournage ce jour-là! J’ai pu partager cette joie avec toute l’équipe.

DJ: Quand j’ai annoncé que ma compagne était enceinte, Neve Campbell, qui joue mon épouse dans «Skyscraper», m’a confessé qu’elle était sur le point d’adopter avec son compagnon, l’acteur JJ Feild. Elle a voulu partager ce secret avec moi (ndlr: Neve a adopté début 2018 Raynor, un petit frère pour son fils de 6 ans, Caspian).

À quand votre mariage avec Lauren Hashian?

DJ: On y va doucement s’il vous plaît (rires). Je la présente déjà comme mon épouse à tout le monde, mais on va attendre encore un peu pour officialiser tout ça. Pour vous dire la vérité, on songeait à cette union lorsque Lauren est tombée enceinte et elle n’avait pas du tout envie de faire des photos avec un gros ventre. Maintenant que nous avons deux bébés sur les bras, cela va demander un peu d’organisation. Mais tout va bien à la maison. Maman Lauren est resplendissante et notre fille de 2 ans, Jasmine, adore sa petite sœur.

Même si l’histoire de «Skyscraper» n’est pas sans rappeler «Piège de cristal» et «La tour infernale», c’est le seul blockbuster de l’été qui n’est pas la suite d’une franchise. Est-ce un avantage?

RMT: Je le crois. Nous voulions rendre hommage à ces anciens films. «Piège de cristal» est l’un de mes préférés. J’avais 8 ans quand il est sorti. Je voulais aussi un élément humain comme au début de «Cliffhanger» lorsque Stallone essaie de sauver une fille lors d’une expédition en montagne, mais elle lui échappe des mains et meurt dans sa chute.

DJ: Mon personnage perd une jambe dans la première scène au cours d’une opération de libération d’otages qui tourne mal. Cela donne un challenge encore plus fort par rapport à mes précédents rôles d’action.

Le buzz autour du film est mondial. À quand «Skyscraper 2»?

RMT: Je n’ai pas conçu l’histoire pour faire une franchise. Notre film a un début et une fin, ce que je trouve rafraîchissant dans un contexte mondial où chaque film appelle une suite.

DJ: En même temps, «Piège de cristal» est devenu une franchise à l’époque alors que rien n’était prévu, alors qui sait! (Le Matin)