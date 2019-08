C'est la belle vie pour Dwayne Johnson. «The Rock» a en effet épousé sa compagne, Lauren Hashian, lors d'une cérémonie à Hawaï ce dimanche 18 août. L'ancien catcheur a posté un message sur Instagram dans lequel il apparaît tout sourire aux cotés de la mère de ses filles Jasmine et Tiana, 3 ans et 1 an respectivement.

«On le veut. 18 août 2019. Hawaï. Pomaka'i (Béni)», a-t-il écrit en légende.

Dwayne Johnson, 47 ans, et Lauren Hashian, 34 ans, sont en couple depuis 2007. La star a déjà été mariée à Dany Garcia, avec qui il a eu une fille désormais âgée de 18 ans, Simone. Après leur divorce, le couple est resté en bons termes et Dany Garcia est devenue la manageuse de l'acteur depuis 2008.