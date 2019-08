Ed Sheeran a débuté son Divide Tour en mars 2017 en Europe, avant de conquérir le monde entier avec un total de 260 spectacles. Mais après avoir mis fin à sa tournée dans sa ville natale d'Ipswich, en Angleterre, le lundi 26 août, la star a dit au public qu'il allait prendre une pause bien méritée. Il aimerait se concentrer sur sa vie personnelle et profiter de sa femme, Cherry Seaborn. Seraient-ils prêts à fonder une famille?

«Il y a quelque chose de très doux-amer à ce sujet»

«Comme vous le savez peut-être, je suis sur la tournée Divide depuis plus de deux ans maintenant et c'est le dernier jour», a déclaré l'artiste âgé de 28 ans au journal britannique «The Sun». «Il y a quelque chose de très doux-amer à ce sujet. J'adore le fait que vous soyez ici et que nous terminions à Ipswich. C'est mon dernier concert, depuis probablement 18 mois. Ce fut une journée émouvante pour beaucoup de monde en coulisses. Étrangement, on dirait une rupture avec votre copine avec qui vous êtes depuis des années. Cela semble étrange, mais cela a été une longue tournée.»

En clôturant le spectacle, le chanteur a ajouté: «Rendez-vous dans quelques années. Merci!» En plus de remplir des stades dans le monde entier, Ed Sheeran a trouvé le temps de sortir son quatrième album studio, «No.6 Collaborations Project», le mois dernier, qui est au top des charts internationaux.