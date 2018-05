Eddy Mitchell l’a répété à plusieurs reprises: Johnny Hallyday était «comme un frère». Invité de l’émission «20 h 30 le dimanche», il a raconté à Laurent Delahousse à quel point l’interprète d’«Allumer le feu» s’était montré gentil avec lui, même dans la maladie. Il prend en exemple l’enregistrement de leur dernier duo, «C’est un rocker», paru dans l’album «La même tribu».

«J’étais à Burbank et lui à Pasa­dena. Et il n’arrê­tait pas de me dire: «Mais pourquoi tu n’enre­­gistres pas à côté de chez moi?» Et je lui disais: «Parce que c’est comme ça.» Bon, fina­le­ment il a mis deux heures pour arri­ver, deux pour repar­tir, pour rester dix minutes en studio, s’est-il souvenu. C’était vraiment une grande preuve d’amitié.»

Dans une récente interview pour RTL, Eddy Mitchell a aussi précisé qu’il ne comptait pas se rendre sur la tombe de son ami. «J’ai horreur de Saint-Barth, donc il n’est pas question que j’aille là-bas. Johnny est complètement dans mon cœur, il n’est pas à Saint-Barth. Puis, de toute manière, une tombe, c’est une tombe. Je n’ai pas besoin de me recueillir sur une tombe, j’ai horreur de ça.»

La date de l’opus posthume

Et, même si la bataille judiciaire concernant son testament continue, la maison de disques du «taulier» a annoncé une bonne nouvelle concernant la publication de son album. «Il sortira entre octobre et novembre», a indiqué Thierry Chas­sagne, président de Warner Music France. (Le Matin)