Jean-Marie Bigard et l'élection présidentielle, ça pourrait bien être du sérieux. Alors qu'il avait déjà confié le mois dernier que cette perspective pouvait «le tenter», il vient de confirmer ses intentions.

Invité ce jeudi 11 juin sur RMC dans l'émission «Les Grandes Gueules», l'humoriste a confié qu'il pourrait bel et bien se présenter au scrutin de 2022. «Plus ça vient et plus je me dis qu’il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux encore avancer un petit peu dans la mêlée», a-t-il notamment déclaré.

Pour illustrer ses propos, il s'appuie sur une récente enquête de l'IFOP (Institut français d'opinion publique) pour l'hebdomadaire «Valeurs actuelles». «Je vais aller jusqu’à un moment, on va dire, raisonnable, a précisé l'humoriste. L’IFOP me donne 13% d’intentions de vote, que 14% de ceux qui ont voté Mélenchon seraient prêts à voter pour moi, 21% de ceux qui ont voté Le Pen, 7% de Macron et 35% des gilets jaunes. Ça fait beaucoup de monde tout ça!»

Et d'ajouter: «On m’a dit que pour l’instant ça va, mais que si tu passes 15, 16, 17% tu deviens un potentiel vainqueur, tout simplement.»

Toutefois, comme le relève le HuffPost, ces chiffres sont bien entendu à relativiser, puisque sur les 13% de Français se disant prêt à voter pour Jean-Marie Bigard, seuls 2 à 3% sont «certains» de leur choix.

Ce que l'humoriste a visiblement omis de préciser lors de son passage sur RMC.

J.Z