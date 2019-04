Elisabeth Moss préfère rester discrète sur sa vie sentimentale. L'actrice a été brièvement mariée au comédien Fred Armisen à la fin des années 2000 et a été repérée à plusieurs reprises ces dernières années avec un homme mystérieux. Mais aussi bien accompagnée soit-elle, elle persiste à trouver étrange que des personnes lui posent des questions sur ses amours.

«Il restera sans nom»

«Je sors avec une personne spéciale qui aime aussi les Raptors et les Leafs. Il restera sans nom, a-t-elle déclaré lors d'une interview pour le magazine «Marie Claire», évoquant les équipes de basket-ball et de hockey qu'elle suit lors du tournage de sa série, «La Servante écarlate», au Canada. J’ai appris que mieux vaut ne pas en parler du tout. Qu'est-ce que ça peut f... avec qui je sors? Je déteste évoquer cela. Ça me fait grincer des dents. »

Pourtant, malgré la prudence dont elle fait preuve sur le sujet, l'actrice de 36 ans a indiqué qu'elle envisageait sérieusement de devenir mère. «J'aimerais vivre cette expérience d'aimer quelque chose plus que vous ne pourriez jamais vous aimer vous-même, a-t-elle commenté. Bien sûr, vous y réfléchissez à 36 ans. Vous êtes là, à vous demander le temps qu'il vous reste.»

Carnets de tournages

Elisabeth Moss a également abordé ses projets les plus récents, notamment le thriller psychologique «Us», de Jordan Peele, et son rôle dans «Her Smell» d’Alex Ross Perry, dans lequel elle interprète Becky Something, chanteuse du groupe Something She.

A ce propos, l'actrice confesse avoir adoré interpréter une musicienne pendant le tournage. «Incarner une rock star, c'est vraiment exceptionnel. On fait ces scènes de concert. Bien sûr, il y a des figurants qui sont payés pour vous applaudir. Mais on s'en fiche. Pendant ces trois minutes, vous êtes la personne la plus cool du monde». (Le Matin)