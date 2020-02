Elizabeth Hurley sait comment satisfaire sa communauté sur les réseaux sociaux. Âgée de 54 ans, l'actrice a gardé une ligne de rêve et elle l'affiche régulièrement. Maillot de bain échancré par ci, décolleté plongeant par là, l’actrice britannique en met plein les yeux à ses fans sur Instagram.

Ce week-end, l'ex-compagne de Hugh Grant en a remis une couche. En vacances aux Maldives, elle a voulu que ses abonnés profitent de ce moment et a fait monté la température. Vêtue d’un bikini blanc bustier, la comédienne est à tomber!

Les réactions des internautes n’ont pas tardé à se faire attendre suite à cette publication: «La plus belle femme du monde», « Oh mon Dieu. Tu es un rêve! Tellement belle!» ou encore «La plus belle et en superbe forme.»

